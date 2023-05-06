В Минздраве России захотели ужесточить продажу алкоголя. Какие изменения предлагаются?

Минздрав России захотел запретить продажу крепкого алкоголя в магазинах с 20.00 до 11.00

Минздрав России рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя (свыше 17,5 градусов) в магазинах с 20.00 до 11.00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства об итогах работы в 2022 году.

По данным министерства, за прошлый год розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22.

Новые инициативы

Помимо этого, в ведомстве захотели увеличить до 21 года минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя. Отмечается, что вопрос об ужесточении правил Минздрав рассматривает в связи с превышением запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения.

Среди других возможных мер обозначены введение запрета рекламы крепкого алкоголя и запрета демонстрации товарных знаков в фильмах, видеоблогах, музыкальных клипах, сериалах, музыкальных композициях, подкастах.

Также рассматриваются «наделение муниципалитетов правом введения ограничений на продажу алкогольной продукции в выходные дни и праздники».

Продажа по QR-кодам

В феврале Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила продавать алкоголь онлайн в России по QR-кодам. Для покупки россиянами в сети онлайн-торговля предложила использовать двухфакторную идентификацию.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, большинство россиян, покупающих алкоголь в сети, не понимают, что речь идет о нелегальных продажах, поэтому они рискуют получить контрафактную и некачественную продукцию, часто опасную для жизни и здоровья.

Получается, что запрет на онлайн-торговлю алкоголем действует только для добросовестных участников рынка Артем Соколов Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

План предполагает прохождение подтверждения личности с помощью «Госуслуг», затем получение QR-кода и предъявление его курьеру при доставке товара. Это позволит защитить от спиртного несовершеннолетних. В качестве альтернативы QR-коду предлагается также числовой код, отправленный клиенту по SMS.

Вино по «Почте России»

Эксперимент по дистанционной продаже алкоголя обсуждается с 2020 года, однако 4 апреля правительственная комиссия одобрила два документа, разрешающих протестировать онлайн-продажу российского вина.

Документы направят на рассмотрение в правительство, а после — в Госдуму. Если законопроект о порядке эксперимента и поправки в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта примут, пилотный проект по интернет-продаже отечественного вина запустят с 1 ноября 2023-го.

летом 2026 года завершится эксперимент

Изначально он охватит Москву и Подмосковье, но Минсельхоз предложил включить в тестирование также Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области. В этих регионах можно будет приобрести российские (произведенные из выращенного на территории страны винограда) вина на специальном сайте «Почты России».

В свою очередь, Евразийская экономическая комиссия выступила с критикой эксперимента и заявила, что его условия противоречат договору ЕАЭС и дискриминируют интересы входящих в него стран (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).