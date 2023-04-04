Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:58, 4 апреля 2023Экономика

В России одобрили продажу вина по почте

Правительственная комиссия одобрила эксперимент по продаже вина через «Почту России»

Фото: Unsplash

Правительственная комиссия одобрила два документа, разрешающих протестировать онлайн-продажу российского вина.
Об этом со ссылкой на пресс-службы правительства и Минфина сообщает РБК.

Теперь документы направят на рассмотрение в правительство, а после — в Госдуму. Если законопроект о порядке эксперимента и поправки в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта примут, пилотный проект по интернет-продаже отечественного вина запустят с 1 ноября 2023-го.

Эксперимент продлится до 31 июля 2026 года. Изначально он охватит Москву и Подмосковье, но Минсельхоз предложил включить в тестирование также Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области. В этих регионах можно будет приобрести российские (произведенные из выращенного на территории страны винограда) вина на специальном сайте «Почты России».

Оформить заказ можно будет только с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на «Госуслугах»), а получить — только по паспорту. Купленный алкоголь доставят на адрес или в ближайшее почтовое отделение не ранее чем через 24 часа после оформления заказа.

Материалы по теме:
Человечеству придется отказаться от мяса. Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
Человечеству придется отказаться от мяса.Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
25 марта 2023
Самый жир. Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
Самый жир.Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
29 января 2023

Ранее Евразийская экономическая комиссия выступила с критикой эксперимента и заявил, что его условия противоречат договору ЕАЭС и дискриминируют интересы входящих в него стран (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Онлайн-продажа спиртного является шагом к либерализации рынка лишь при условии, что такая мера применяется ко всей алкогольной продукции, вне зависимости от места производства. После этого Минэкономразвития предложило включить в программу напитки из стран ЕАЭС.

Эксперимент по дистанционной продаже алкоголя обсуждается с 2020 года. За его проведение выступают несколько ведомств, представители бизнеса и рестораторы. Производители полагают, что снятие запрета значительно повысит налоговые и акцизные сборы, сократит оборот нелегального спиртного, поддержит ресторанный бизнес. По предварительным оценкам, проект потребует инвестиций в размере пяти миллиардов рублей в ближайшие пять лет. К 2025 году его ежегодная выручка может составить 100 миллиардов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа
Россиянин предстанет перед судом за двух убитых и закопанных в саду односельчан
Украинская теннисистка отказалась пожимать руку россиянке после турнира в США
В Черногории оценили возможность передачи Украине активов России
Анонсирована вторая за полгода поездка Путина в российский регион
Россиянин избил двухлетнюю дочь и попал под следствие
Одно из предприятий в Одессе получило повреждения после обстрела
Россияне назвали стоимость идеальной дачи
Известная сотрудница полиции попала под суд за контрабанду наркотиков
В Еврокомиссии понадеялись на Китай в решении украинского кризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.