В Бурятии бюст погибшему в СВО Герою России открыли под музыку из «Голодных игр»

В Бурятии бюст погибшему в спецоперации Герою России открыли под музыку из «Голодных игр»

В поселке Кяхта Республики Бурятия бюст погибшему участнику специальной военной операции (СВО) открыли под музыку из «Голодных игр» — франшизы, где сюжет строится вокруг соревнования, участники которого убивают друг друга. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Уроженец поселка Дмитрий Фаршинев погиб в апреле 2022 года, спасая свой взвод. Ему присвоено звание Героя России посмертно.

Музыкальная тема из «Голодных игр» прозвучала на открытии сквера в честь Фаршинева. Композиция Horn of Plenty («Рог изобилия») звучит в тот момент, когда мать погибшего Героя России снимает с бюста накрывавшую его ткань.

В апреле неизвестные предложили жительнице Волгограда «выбить» у частной военной компании «Вагнер» выплаты за погибшего в ходе СВО зятя. На телефон россиянки позвонили сразу после похорон. Представившийся юристом мужчина предложил ей помощь в скорейшем получении денег. Свои услугу он оценил в 25 тысяч рублей, пять из которых потребовал в качестве предоплаты.