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17:05, 10 мая 2023Ценности

53-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

53-летняя певица Дженнифер Лопес показала уход за кожей на видео без макияжа

Кадр: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась без макияжа и поделилась видео с подписчиками. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость показала на камеру свой уход за кожей, демонстрируя фанатам продукты собственного бренда JLo Beauty. На размещенных кадрах телезвезда была запечатлена в халате с собранными в небрежный пучок волосами. Инфлюнсер позировала в ванной комнате. «Вот, что я делаю, чтобы в короткие сроки начать выглядеть лучше всех», — заявила она.

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По словам Лопес, сначала она наносит на лицо сыворотку Jlo Glow Brightening & Firming Serum за 79 долларов (шесть тысяч рублей), после чего использует крем That Blockbuster стоимостью 59 долларов (4490 рублей). Затем она завершает рутину кремом для глаз That Fresh Take Eye Cream, цена которого составляет 49 долларов (3729 долларов). Кроме того, она регулярно применяет в уходе бустер That Star Filte.

В декабре 2022 года Дженнифер Лопес раскрыла секреты моложавой внешности в интервью модному журналу Vogue. В первую очередь певица призвала читателей разобраться с психическим состоянием, поскольку оно напрямую влияет на внешний вид. При этом Лопес порекомендовала ежедневно очищать лицо пенкой для умывания, а также использовать увлажняющую сыворотку и косметику с защитой от солнца SPF-30.

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Майя Пономаренко
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