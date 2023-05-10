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14:19, 10 мая 2023Среда обитания

Российским дачникам назвали не требующие разрешения на строительство объекты

Кабмин: для строительства бань, теплиц и сараев высотой до 20 метров не нужно разрешение

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Для строительства на загородном участке бань, теплиц, сараев и других вспомогательных построек высотой до 20 метров не требуется разрешение. Перечень объектов, возведение которых не подразумевает оформление специальных документов, дачникам назвало правительство. Постановление опубликовано на сайте российского кабмина.

В документе прописаны такие критерии, как площадь, местоположение, высота и иные характеристики сооружений. В постановлении также говорится, что на территории промышленных объектов без разрешения можно возвести постройку площадью не более 1500 квадратных метров.

Разработка критериев для определения вспомогательных сооружений позволит сократить число жалоб и судебных разбирательств по этим вопросам, убеждены в правительстве. Новые правила начнут действовать в стране с 1 сентября 2023 года.

Ранее россиян предупредили о штрафах за разведение некоторых растений на даче. Так, на загородном участке запрещено высаживать мак, коноплю и другие культуры, из которых можно произвести сырье для наркотиков. В некоторых регионах России дачников могут также привлечь к административной ответственности за борщевик на участке, например, в Московской области владельцу земли грозит взыскание до пяти тысяч рублей, напомнил юрист.

Нина Ташевская
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