Назван значительно влияющий на стоимость московских новостроек фактор

T+T Architects: новостройки рядом с парками в Москве стоят на 25–30% дороже

Квартиры в московских новостройках, расположенных недалеко от парков, стоят на 25-30 процентов дороже жилья без зеленых зон рядом. Значительной влияющий на стоимость новой недвижимости в столице фактор назвал руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов, передают «Известия».

Кроме того, от наличия или отсутствия вида на природный пейзаж зависит цена на объекты в одном здании — квартиры, из окон которых видно парки, стоят на 10-15 процентов дороже. «В городах реконструируются площади, бульвары, появляются парки, скверы, обновляются набережные. Рост количества подобных проектов — это не просто сухая статистика, а вполне осязаемые изменения», — отметил Труханов.

Эксперт добавил, что часть девелоперов стараются заложить зеленые пространства в архитектурную концепцию своих проектов. Иногда в рамках строительства жилого комплекса или квартала застройщик также формирует в нем общедоступные территории. По словам Труханова, интерес к развитию общественных зон начал расти во время пандемии.

Ранее сообщалось, что новостройки рядом с Кремлем стоят на 64 процента дороже, чем остальное жилье на элитном рынке Москвы. В среднем квадратный метр в новых квартирах в 10 минутах ходьбы от Красной площади обойдется в 2,6 миллиона рублей.