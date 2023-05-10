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04:53, 10 мая 2023Бывший СССР

Сотрудник офиса Зеленского погиб в Донбассе

Ермак: на передовой в Донбассе погиб сотрудник офиса президента Украины Титаренко
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) погиб сотрудник офиса президента Украины Алексей Титаренко. Об этом сообщил глава офиса Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Титаренко погиб на передовой. Ермак уточнил, что при жизни покойный работал главным консультантом директората офиса по внутренней и гуманитарной политике. Как он оказался в ДНР, не сообщается.

Глава офиса президентского офиса принес соболезнования семье и близким Алексея Титаренко.

Ранее в мае в Киеве сообщили о возвращении тел 80 военных. По данным Минреинтеграции страны, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Бывший заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Сергей Кривонос рассказал о недовольстве военных Зеленским. По его словам, неуважение к украинской армии президента Украины и его офиса может стать причиной антиправительственных протестов.

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Екатерина Подвигина
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