Сотрудник офиса Зеленского погиб в Донбассе

Ермак: на передовой в Донбассе погиб сотрудник офиса президента Украины Титаренко

В Донецкой народной республике (ДНР) погиб сотрудник офиса президента Украины Алексей Титаренко. Об этом сообщил глава офиса Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Титаренко погиб на передовой. Ермак уточнил, что при жизни покойный работал главным консультантом директората офиса по внутренней и гуманитарной политике. Как он оказался в ДНР, не сообщается.

Глава офиса президентского офиса принес соболезнования семье и близким Алексея Титаренко.

Ранее в мае в Киеве сообщили о возвращении тел 80 военных. По данным Минреинтеграции страны, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Бывший заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Сергей Кривонос рассказал о недовольстве военных Зеленским. По его словам, неуважение к украинской армии президента Украины и его офиса может стать причиной антиправительственных протестов.