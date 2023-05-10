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23:46, 10 мая 2023Россия

Песков объяснил медленные действия России на Украине

Песков заявил, что Россия медленно действует на Украине, потому что ведет СВО, а не войну
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил медленные действия России на Украине в беседе с телеканалом ATV.

«Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну» — пояснил Песков. По его словам, война означает полное уничтожение инфраструктуры и городов. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — отметил он.

Говоря о российском и западном оружии, Песков признал, что на Западе есть как хорошее, так и плохое вооружение, а есть «то оружие, которое на поверку оказывается непригодным» в условиях на Украине. Некоторые виды вооружений представитель Кремля посчитал «очень грозным», а какие-то — «высокотехнологичным».

В этом же интервью Дмитрий Песков заявил, что Москва считает попытку Киева атаковать Кремль с помощью беспилотников возмутительным шагом, который приравнивает Украину к странам-спонсорам терроризма.

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Марина Совина
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