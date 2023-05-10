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14:11, 10 мая 2023Мир

В Кремле назвали безумием идею Польши переименовать Калининград

Песков: идея Польши переименовать Калининград в Крулевец является безумием
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Идея Польши переименовать Калининград в Крулевец является процессом, граничащим с безумием. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается, это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI — XVII веков, а то и раньше даже», — сказал представитель Кремля, назвав действия Варшавы недружественными и враждебными.

Ранее в Калининградской области назвали инсинуацией решение Польши переименовать город в Крулевец. «У нашего города есть имя, официальный топоним — Калининград. Все остальное просто инсинуации. С таким же успехом мы можем называть Гданьск — Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским», — сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

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Виктория Кондратьева
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