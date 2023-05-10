Задержанный ФСБ за подготовку терактов в Запорожье имел список жертв

Рогов: задержанный ФСБ за подготовку терактов в Запорожской области имел список жертв

Начало событий в новости Признания готовившего теракты в Запорожье попало на видео

Гражданин Украины, задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку терактов в Запорожской области, имел список жертв, которых он планировал убить. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, мужчина прибыл в регион под видом мирного жителя и планировал серию покушений, в том числе на начальника отдела полиции поселка Кирилловка с целью дестабилизации ситуации и запугивания местных жителей.

Задержанный дал признательные показания о том, что украинская разведка его завербовала и сообщила ему местонахождение схрона с компонентами для изготовления взрывного устройства.

Ранее 10 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка. Задержан 31-летний ранее судимый гражданин Украины, действовавший по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен бойцами спецназа.

При обыске у него изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.