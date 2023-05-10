Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:32, 10 мая 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожье

ФСБ: в Запорожье предотвращено покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Запорожской области сотрудники ФСБ предотвратили покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержан 31-летний ранее судимый гражданин Украины, планировавший убийства представителей органов госвласти и теракты на территории региона. Он действовал по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины, отметили в ФСБ. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен бойцами спецназа.

При обыске у него изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Ранее 10 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части подмосковной Балашихи. Группа молодых людей планировала сделать подкоп на территорию военной части, пробраться внутрь, чтобы подорвать технику и устроить поджог.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе взорвался беспилотник
США и Британия стали в несколько раз чаще выдавать визы талантливым россиянам
США не нашли доказательств участия спецслужб России в побеге Усса из Италии
Стало известно о массовой переброске частей ВСУ из Харькова и Сум в Запорожье
Пьяный российский подросток утонул во время рыбалки
Стало известно о дорогих незадекларированных часах Пашиняна
В московской пивоварне охранники избили бывшего депутата за грубости официантам
Борьба Казахстана с параллельным импортом в России сказалась на холодильниках
Георгиевские ленты стали причиной скандала на чемпионате мира по дзюдо
Синоптик назвал дату возвращения тепла в Москву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.