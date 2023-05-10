ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожье
В Запорожской области сотрудники ФСБ предотвратили покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.
Задержан 31-летний ранее судимый гражданин Украины, планировавший убийства представителей органов госвласти и теракты на территории региона. Он действовал по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины, отметили в ФСБ. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен бойцами спецназа.
При обыске у него изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
Ранее 10 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали пятерых человек за подготовку диверсии в воинской части подмосковной Балашихи. Группа молодых людей планировала сделать подкоп на территорию военной части, пробраться внутрь, чтобы подорвать технику и устроить поджог.