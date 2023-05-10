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10:24, 10 мая 2023Силовые структуры

Признания готовившего теракты в Запорожье попало на видео

ФСБ показала видео задержания агента украинской разведки, готовившего теракты в Запорожье
Начало событий в новости ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожье

ФСБ показала видео задержания гражданина Украины, готовившего покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка Запорожской области. Запись публикует RT.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые окружают частный дом. Виден подрыв, а затем мужчина сдается. На кадрах он делает признание, что действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины и готовил нападения на представителей органов госвласти Запорожья.

Ранее 10 мая стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили покушение на полицейского. Задержан 31-летний ранее судимый гражданин Украины, планировавший также теракты на территории региона. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен бойцами спецназа.

При обыске у него изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Любовь Ширижик
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