Пострадавшая россиянка описала момент падения фейерверка в толпу на 9 Мая

Пострадавшая сообщила об ожогах после падения фейерверка в толпу в Архангельске

Во время салюта на мероприятии, посвященному Дню Победы, на площади Мира в Архангельске часть фейерверка попала в толпу людей. Очевидцы поделились с «Лентой.ру» подробностями произошедшего, а также сообщили об ожогах.

Ранее в соцсетях появилось видео с празднования 9 Мая, на котором видно, что во время салюта в толпу падает часть фейерверка и разбрасывает искры. На кадрах также слышны крики взрослых и детей.

Жительница Архангельска по имени Ирина рассказала, что стояла в этот момент недалеко от сцены. «Как обычно с неба летел пепел, разные ошметки, причем довольно большие куски, как вдруг — взрыв. Откуда прилетело, мы не видели. Благо мы, стояли во втором или даже третьем ряду от эпицентра, пострадали те, кто был в первых рядах. Почти сразу пришли сотрудники полиции, один из них понес на руках ребенка. Позже узнала, что мальчик получил небольшой ожог», — поделилась женщина.

Другая собеседница «Ленты.ру» Ксения Бучнева сообщила, что ее семья и друзья пострадали во время торжества. Они находились около сцены.

«Ближе к завершению салюта был резкий взрыв под ногами, искры, прожгло сильно ногу снизу и перелетело вверх по ноге, в ушах зазвенело. Муж на плечах держал ребенка, ему прилетело в ногу, дочери попало по уху немного, как она сказала. Произошло все за несколько секунд, мы сразу разбежались по сторонам. У меня сейчас на ноге два ожога, на джинсах снизу маленький прожог, у мужа тоже ожог на ноге», — сказала она.

По словам женщины, ее подруга обращалась за медицинской помощью. «У нее ребенку в ногу попало, они приложили лед. Мы спросили у сотрудников полиции, что случилось, что в нас прилетело, они ответили, что салют», — вспомнила Бучнева.

«Лента.ру» запросила у администрации Архангельска комментарий об организации безопасности на мероприятии. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее стало известно, что петарда попала в толпу людей в поселке Селенгинск в Бурятии во время празднования Дня Победы. В результате пострадала женщина и несколько детей.

