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08:06, 10 мая 2023Интернет и СМИ

Мужчина пропустил рождение ребенка и столкнулся с неожиданной реакцией жены

Мужчина пропустил рождение ребенка из-за операции на сердце и стал жертвой нападок жены

Фото: Marcel Fagin / Unsplash

Пользователь Reddit пропустил рождение собственного ребенка по уважительной причине, но все равно столкнулся с неожиданной реакцией жены, став жертвой ее нападок. Причиной отсутствия на родах стали проблемы с сердцем у мужчины.

«У меня хронические проблемы с сердцем, и мне делали три операции — в младенчестве в семь и в 15 лет. Когда моя девушка Джейн была на шестом месяце беременности, я очень сильно заболел, и это нанесло огромный урон моим легким и сердцу, но я поправился, проведя в больнице около месяца. Однако за два дня до родов меня срочно госпитализировали из-за скопления жидкости вокруг сердца, которую нужно было удалять», — вспоминает пользователь.

В момент выписки брат Джейн сообщил пользователю, что девушка родила ребенка. В момент долгожданной встречи с ней и малышом никакого негатива не было, но затем молодой человек стал отмечать возросшую напряженность в отношениях. Спустя год это вылилось в конфликт.

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«У нас было детально распланированное свидание: ребенка отдали бабушке, заказали много ее любимой еды на вынос, собирались посмотреть все нравящиеся ей фильмы и отвезти в салон красоты. Но Джейн явно ничего этого не хотела. Я начал выпытывать, что случилось, и тогда она призналась, что все это время злится на меня из-за пропущенных родов. Мы немного повздорили, и в итоге я назвал ее эгоистичной», — написал автор с Reddit.

Оказалось, что девушка не понимает всей серьезности сердечных проблем. Она попросила своего мужа сменить покровительственный тон и заявила, что к ней никогда еще не относились с большим неуважением. Однако пришедшие в комментарии пользователи Reddit не согласились с позицией Джейн и практически единогласно посчитали, что автор темы не имел возможности присутствовать на родах.

Пользовательница Reddit поделилась историей, как ее супруг придумал оригинальный способ проверить ее на верность, после чего они развелись. Она рассказала, что мужчина умолчал о вазэктомии, чтобы узнать, не изменяет ли она ему.

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Олег Давыдов
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