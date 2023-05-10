Военные эксперты дали прогноз по масштабному наступлению на Украину

Военные эксперты объяснили, почему Россия не начинает контрнаступление на Украину

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) пока не начали масштабное наступление на Украину, так как укрепляют свои позиции в зоне специальной военной операции (СВО). Об

этом сообщает URA.RU со ссылкой на военных экспертов.

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин рассказал, что в преддверии контрнаступления ВС РФ наносят удары авиацией и артиллерией по скоплению живой силы противника. Сейчас такое скопление наблюдается на Запорожье и Угледаре, а также в Артемовске. По его словам, также наносятся удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке и Авдеевке.

Как отметил военный обозреватель, полковник в отставке Дмитрий Литовкин, наступление ВСУ сейчас «рекламируется всеми», начиная от США, заканчивая руководством Украины. «Мы практически освободили Артемовск от бандеровской армии. Освобождение Артемовска откроет нам дорогу на Краматорск, Кременчуг, Марьинку, и мы полностью освободим ДНР», — отметил он.

Также Литовкин подчеркнул, что Украина оттягивает свое «разрекламированное» наступление, так как ВСУ для него не хватает техники. «Поэтому армия Украины не торопится наступать, понимает, что это закончится крахом», — поделился мнением эксперт.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ нельзя считать решающим сражением, определяющим исход конфликта. При этом он призвал не сравнивать наступательные действия украинской армии с битвой за Средиземье.

