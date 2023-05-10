Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:55, 10 мая 2023Путешествия

Европа и США приготовились к массовому наплыву туристов

«Ъ»: авиакомпании спрогнозировали туристический бум в Европе и США в 2023 году

Фото: Freestocks / Unsplash

Европа и США приготовились к массовому наплыву туристов — авиаперевозчики спрогнозировали туристический бум по данным направлениям в 2023 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Европейской комиссии по туризму.

Согласно опубликованной в документе информации, туристическая активность в в Европе постепенно восстанавливается, несмотря на временные трудности в работе транспорта Великобритании и сложившуюся на Украине ситуацию. «В целом европейский туризм встречает 2023 год в довольно устойчивом положении. Данные по прибытиям показывают, что почти в одной трети стран этот показатель превысил данные 2019 года, а в 25 процентах стран остается лишь на 10 процентов ниже», — говорится в докладе.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются Сербия и Турция, куда в 2023 году прибыло на 32 и 21 процент путешественников больше, чем в доковидном 2019 году. Отмечается, что прирост произошло во многом благодаря притоку россиянам, воспользовавшихся безвизовым режимом данных стран.

Так, по данным авиаперевозчика Lufthansa Group, рост квартальной выручки компании составил как минимум 40 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Президент Грузии призвала обсудить визовый режим для россиян
Застреливший во время погони россиянина полицейский получил четыре года колонии
В Бельгии разрешили разблокировать активы российского инвестора
Арестович заявил об увеличении числа русскоговорящих киевлян
ЦРУ уличили в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия России
При обстреле ВСУ пострадал строитель защитного объекта в Курской области
Врач назвал способ защититься от некоторых видов рака
В Пакистане арестовали бывшего главу МИД и экс-премьера
Радикалы из сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по Израилю
Стало известно о взаимодействии генерала Суровикина с ЧВК «Вагнер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.