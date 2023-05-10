«Ъ»: авиакомпании спрогнозировали туристический бум в Европе и США в 2023 году

Европа и США приготовились к массовому наплыву туристов — авиаперевозчики спрогнозировали туристический бум по данным направлениям в 2023 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Европейской комиссии по туризму.

Согласно опубликованной в документе информации, туристическая активность в в Европе постепенно восстанавливается, несмотря на временные трудности в работе транспорта Великобритании и сложившуюся на Украине ситуацию. «В целом европейский туризм встречает 2023 год в довольно устойчивом положении. Данные по прибытиям показывают, что почти в одной трети стран этот показатель превысил данные 2019 года, а в 25 процентах стран остается лишь на 10 процентов ниже», — говорится в докладе.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются Сербия и Турция, куда в 2023 году прибыло на 32 и 21 процент путешественников больше, чем в доковидном 2019 году. Отмечается, что прирост произошло во многом благодаря притоку россиянам, воспользовавшихся безвизовым режимом данных стран.

Так, по данным авиаперевозчика Lufthansa Group, рост квартальной выручки компании составил как минимум 40 процентов.