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15:44, 10 мая 2023Экономика

Турция воспользовалась отсрочкой части платежей за газ из России

Reuters: Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на $600 млн до 2024-го

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

Турция отложила оплату части поставок российского газа до 2024 года. Речь идет о платеже в размере 600 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Анкара воспользовалась отсрочкой впервые после заключения соответствующего соглашения с Москвой. Источники агентства отмечают, что в общей сложности Турция может отложить до следующего года платеж на сумму до 4 миллиардов долларов. Ранее подробности соглашения не разглашались.

Счета Турции за импорт энергоносителей в прошлом году достигли рекордной отметки в 100 миллиардов долларов. На природный газ из России пришлось 39 процентов поставок от общего объема в размере 53,5 миллиарда кубометров.

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Достижение договоренности об отсрочке было достигнуто по итогам переговоров с «Газпромом» в 2022 году, заявил на прошлой неделе министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Анкара попросила отложить платежи в условиях резкого роста цен на энергоносители. Для решения проблемы, как сообщал Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал обратиться к своему коллеге Владимиру Путину с просьбой о скидках на газ в размере 25 процентов.

Эксперты отмечают, что такие действия текущего президента Турции могут сыграть в его пользу на выборах 14 мая. Reuters пишет, что Эрдоган рискует проиграть борьбу в основном из-за кризиса стоимости жизни и резкого обесценивания лиры. На ухудшение показателей в значительной степени повлияла неортодоксальная денежно-кредитная политика президента, которая заключается в снижении ключевой процентной ставки, несмотря на высокую инфляцию.

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Мария Грушко
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