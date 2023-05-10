Осужденного за убийство россиянина задержали за угрозы судье, экс-жене и дочери

Жителя Волгограда, убившего человека из-за ссоры в чате, задержали за угрозы судье и семье

В Волгограде задержали 32-летнего местного жителя, который угрожал расправой судье, сотруднику СИЗО и членам семьи. Об этом в среду, 10 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2022 году в изоляторе фигурант высказал угрозы убийством в сторону одного из сотрудников учреждения и попытался применить к нему насилие, а потом на протяжении полугода отправлял сообщения с угрозами бывшей жене и несовершеннолетней дочери. Такие же сообщения в апреле 2023 года получил и судья, который признал его виновным в преступлении. В отношении волгоградца возбудили уголовное дело по статьям 321 («Дезорганизация учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества»), 119 («Угроза убийством»), 296 («Угроза убийством в отношении судьи») УК РФ.

Как стало известно РИА Новости, речь идет об Арсене Мелконяне, осужденном за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В 2020 году он подстерег на улице Романа Гребенюка, который в родительском чате оскорбил его сестру, и избил. Гребенюк впал в кому, а 1 ноября того же года скончался.

Мелконяна приговорили к 11 годам колонии. Однако мужчина вступил в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» и отправился в зону СВО. Спустя полгода он вернулся домой. Близкие погибшего Гребенюка заявили, что Мелконян «не оставит ситуацию, которая с ним произошла».