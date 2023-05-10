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14:41, 10 мая 2023Забота о себе

Врач подсказала способ вернуться в рабочий режим после долгих выходных

Диетолог Ноев: чтобы восстановить форму после праздников, нужно увеличить норму воды

Фото: CoWomen / Unsplash

Чтобы восстановить форму после праздников, нужно скорректировать рацион и режим дня, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев. Способ вернуться в рабочий режим после долгих выходных она подсказала в беседе с «Москвой 24».

По словам Ноев, следствием употребления жареного, алкоголя, сладостей становятся тусклая кожа, отеки, несколько лишних килограммов, а также сбившийся режим дня. Она порекомендовала увеличить ежедневную норму воды с 30 до 40 миллилитров на килограмм веса и перейти на здоровое питание. «Употребляйте рыбу, овощи, орехи, авокадо, мясо птицы без кожи, фрукты, кисломолочные продукты жирностью не более 3 процентов. Исключите сладости и мучные изделия. Оставьте цельнозерновой хлеб, но не более 30-50 граммов в сутки», — объяснила она. Диетолог добавила, что заменить сладости можно сезонными ягодами, а также двумя-тремя штуками кураги или чернослива в день.

По ее словам, в день должно быть три основных приема пищи с фруктовыми (не более 300 граммов в сутки) или ореховыми (30-40 граммов в день) перекусами. Также Ноев посоветовала не есть после 19:00 и пару раз в неделю отказываться от ужина, ложиться спать до 23:00 и вставать не позже 09:00. «Если вы не занимались спортом, просто начните ежедневно гулять, с каждым разом повышая темп и расстояние. Катайтесь на велосипеде, больше времени проводите на свежем воздухе», — заключила она.

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Александра Лисица
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