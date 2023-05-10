Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:30, 10 мая 2023Среда обитания

Ягудин рассказал об уходе из дома в юности

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что в юности уходил из дома

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что в юношеские годы ушел из дома, чтобы почувствовать себя взрослым. Подробностями истории он поделился с Teleprogramma.pro.

Спортсмен начал заниматься фигурным катанием в Санкт-Петербурге. Со временем он приобрел там квартиру для родителей, однако в юношеские годы сам переехал туда, чтобы почувствовать себя самостоятельным. В тот период в квартире шел ремонт.

«Я взял с собой раскладушку и жил в этом ремонте, хотел быть взрослым. Сейчас я хоть и в душе ребенок, но головой хочу вернуться в то время, притом что меня учили снимать розовые очки. Стараюсь ходить без них», — отметил Ягудин.

Ранее российский стилист Александр Рогов рассказал, что после переезда в Москву первое время жил в коммунальной квартире своего родственника. Он переехал в столицу из Тулы и признался, что первое время ему было страшно в городе.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Что это значит?
Звезду турецкого сериала «Постучись в мою дверь» обругали в сети за фото в белье
Москвичи резко перестали продавать квартиры по доверенности
Рецидивист зарезал 25-летнего посетителя бара в Петербурге
В Госдуме оценили скандал с георгиевскими лентами на чемпионате мира по дзюдо
Умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман
Минтранс сообщил о подготовке авиакомпаний РФ к возобновлению полетов в Грузию
Российский посол вызван в МИД Польши
Жена Дмитрия Тарасова сделала пластику груди и описала ее фразой «будто родила»
В Кремле отреагировали на переименование Польшей Калининграда в Крулевец
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.