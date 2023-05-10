Ягудин рассказал об уходе из дома в юности

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что в юности уходил из дома

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что в юношеские годы ушел из дома, чтобы почувствовать себя взрослым. Подробностями истории он поделился с Teleprogramma.pro.

Спортсмен начал заниматься фигурным катанием в Санкт-Петербурге. Со временем он приобрел там квартиру для родителей, однако в юношеские годы сам переехал туда, чтобы почувствовать себя самостоятельным. В тот период в квартире шел ремонт.

«Я взял с собой раскладушку и жил в этом ремонте, хотел быть взрослым. Сейчас я хоть и в душе ребенок, но головой хочу вернуться в то время, притом что меня учили снимать розовые очки. Стараюсь ходить без них», — отметил Ягудин.

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