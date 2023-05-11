Выявлен эффективный антибиотик для борьбы с больничной инфекцией

PNAS: найдены новые эффективные соединения для лечения Clostridioides difficile

Ученые из Университета Нотр-Дам выявили новый эффективный антибиотик для борьбы с больничной желудочно-кишечной инфекцией, вызванной Clostridioides difficile. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Заболевания, спровоцированные этой бактерией, могут протекать как относительно легко, так и смертельно. Ежегодно фиксируется около 13 тысяч смертей из-за C. difficile. Чаще всего заражение происходит уже во время госпитализации по другому поводу. Для лечения больным назначается антибиотик ванкомицин, но он перестает действовать из-за возникновения лекарственной устойчивости у патогена. Кроме того, бактерия выделяет споры, на которые препарат не влияет. В результате многие пациенты заражаются повторно, а на таких людей ванкомицин действует все хуже.

В процессе работы специалисты провели анализ данных в медицинских базах антибактериальных веществ, которые могли бы более эффективно воздействовать на пациентов с C. difficile. Авторы нацелились на молекулы, связывающиеся со специфическим белком. Им удалось найти два потенциальных соединения — оксадиазол -1 и -2.

Эксперименты in vitro (в пробирке) показали, что оба вида уничтожают патоген при введении в той же дозировке, что и ванкомицин. При пероральном приеме оксадиазол-1 слишком быстро всасывался, что делало его непригодным для борьбы с бактериями в кишечнике. При этом второе вещество всасывалось достаточно медленно. Испытание на мышах показало, что этот препарат предотвратил смерть на 30 процентов лучше, чем ванкомицин. Анализ после трехнедельного лечения не выявил наличия спор, а также ни у одного подопытного не было зафиксировано повторного заражения.