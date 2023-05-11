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08:56, 11 мая 2023Россия

Мертвую российскую учительницу нашли в рейсовом автобусе

KP.RU: мертвую 67-летнюю учительницу нашли в рейсовом автобусе до Хабаровска

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мертвую 67-летнюю учительницу нашли в рейсовом автобусе, который следовал до Хабаровска. Об этом сообщает KP.RU.

По сведениям издания, тело россиянки было обнаружено в салоне транспорта после остановки в Переяславке. Ничего не подозревающие пассажиры шли к выходу и обратили внимание, что одна из женщин не двигается и не дышит. Они попытались с ней заговорить, и выяснилось, что пассажирка не подает признаков жизни.

«Вероятно, смерть наступила не на автовокзале, а раньше, когда женщина находилась в автобусе. Вскрытие еще не производилось, точной информации о причине пока нет», — заявила KP.RU представитель Минздрава Хабаровского края.

Источник, знакомый с ситуацией, поделился, что умершая работала учителем биологии в школе №20 в Вяземском. В день трагедии женщина направлялась из Вяземского по билету до района имени Лазо.

Труп педагога направили судмедэкспертам для установления точной причины смерти.

10 мая сообщалось, что в микрорайоне Черниковка в Уфе на дереве нашли тело женщины. Погибшей оказалась 22-летняя горожанка. Региональные следователи начали проверку.

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Анна Щербакова
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