Бастрыкин рассказал о поиске соучастников обвиняемого в покушении на Прилепина

Глава СКР Бастрыкин сообщил о поиске соучастников обвиняемого в покушении на Прилепина

Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков был лишь исполнителем, сейчас следователи ищут его соучастников. Об этом сообщил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его цитирует ТАСС.

Он заявил, что теракт был операцией украинских спецслужб, подготовка покушения была «очень мощная, сильная». В организации преступления принимало участие несколько человек.

О подрыве автомобиля Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, стало известно днем 6 мая. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из них была приведена в действие. В результате случившегося водитель и товарищ Прилепина Александр Шубин скончался. Сам писатель получил многочисленные травмы, его успешно прооперировали. Исполнителя задержали в тот же день.

Пермяков признался, что был завербован спецслужбами Украины. В отношении него возбудили дело по статье о теракте. 8 мая его арестовали на два месяца.