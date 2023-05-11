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11:55, 11 мая 2023Ценности

Россиянам назвали пять портящих одежду ошибок

Дизайнер Анастасия Барышева посоветовала не хранить вещи в мятом состоянии

Фото: Sarah Brown / Unsplash

Дизайнер Анастасия Барышева назвала россиянам пять портящих одежду распространенных ошибок. Ее комментарий публикует Life.

В первую очередь специалистка посоветовала сушить шерстяные вещи в вертикальном положении, чтобы избежать растяжения волокон. Помимо этого, частой ошибкой в домашнем уходе является хранение предметов гардероба в мятом состоянии. По словам Барышевой, это приводит к появлению заломов на тканях.

При этом одежду из шелка она порекомендовала не держать в пластиковых пакетах или боксах без доступа воздуха. Как объяснила дизайнер, упомянутая ткань должна дышать, чтобы не появлялся неприятный запах.

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«Многие думают, что для правильной стирки достаточно распределить вещи по цветам и начать процесс. Однако надо опираться в том числе на качество ткани. Так, одежда из плотной ткани может повредить более тонкие материалы, и они порвутся. Еще одно правило: чтобы темные вещи не выцветали, их советуют стирать на низкой температуре и коротком цикле», — добавила женщина.

Кроме того, Барышева также отметила, что парфюм следует наносить только на кожу и волосы, поскольку ингредиенты в составе духов могут привести к выцветанию ткани, а избежать этого можно за счет регулярной стирки. При этом дизайнер заключила, что деним из хлопка со временем растягивается, по этой причине джинсы стоит также стирать чаще.

Ранее в мае были раскрыты способы надолго сохранить качество вещей после стирки. Блогерша Шавонн (фамилия неизвестна) из Джорджии, США, рекомендовала не стирать одежду после ее первого использования. Также, чтобы добиться указанного эффекта, по словам юзерши, необходимо выворачивать одежду наизнанку.

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Екатерина Ештокина
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