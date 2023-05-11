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09:39, 11 мая 2023Ценности

Девушка увеличила губы и нарастила ресницы за один раз и удивилась результату

Блогерша Николь показала результат увеличения губ и наращивания ресниц у косметолога

Кадр: @MARENANICOLE / TikTok

Блогерша Марена Николь сделала несколько косметических процедур за один раз и удивилась результату. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 299 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @marenanicole рассказала, что решила перед выпускным балом обратиться к косметологу. Юзерша увеличила губы, нарастила ресницы и скорректировала цвет и форму бровей. Затем девушка продемонстрировала результат проведенных манипуляций.

На размещенных кадрах видно, что губы Николь стали чересчур пухлыми. При этом она продемонстрировала синяк на внутренней стороне рта, который образовался после внедрения филлеров. Также блогерша показала темные выщипанные брови и ресницы неестественной длины. «Хорошо, что это все временно, но я чувствую себя ужасно», — призналась героиня публикации.

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Ролик стал вирусным, набрав 80,6 тысячи лайков. Подписчики решили поддержать блогершу в комментариях под постом. «Я бы умерла, если бы со мной случилось что-то подобное», «Надеюсь, вам вернули деньги?», «Мне очень жаль, что с тобой это случилось», — высказались они.

В апреле блогерша Эмили Блейк из Великобритании раскрыла неожиданные последствия двух популярных пластических операций. Инфлюэнсерша заявила, что перенесла липосакцию и бразильскую подтяжку ягодиц. На размещенных кадрах героиня публикации предстала в многочисленных бинтах и послеоперационных корсетах.

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Екатерина Ештокина
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