Врач объяснил рождение седьмого ребенка у 79-летнего Роберта де Ниро

Репродуктолог Темирбулатов: 79-летний Роберт де Ниро мог самостоятельно зачать ребенка

Зачатие у мужчины теоретически возможно в любом возрасте, сообщил врач акушер-гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук Ринат Темирбулатов. Так специалист прокомментировал появление на свет ребенка у 79-летнего актера Роберта де Ниро.

Ранее стало известно, что актер стал отцом в седьмой раз. Об этом он сам сообщил прессе. Во время интервью де Ниро поправил журналиста, который сказал, что у звезды шестеро детей. «Вообще-то, семь. Совсем недавно у меня родился ребенок», — сказал он.

«Считается, что после 40 лет повышается вероятность разных хромосомных аномалий, но это не факт. Если показатели фертильности по результатам самого распространенного анализа — спермограммы — хорошие, то возраст здесь для мужчины большого значения не имеет, хотя может быть снижена вероятность зачатия», — прокомментировал Темирбулатов.

Если вероятность самостоятельного зачатия низкая, то самый распространенный и эффективный на данный момент метод достижения беременности — это ЭКО, обратил внимание врач. Он также отметил, что иногда при ЭКО используется методика ИКСИ, когда эмбриолог отбирает наиболее подвижный сперматозоид и помещает его в яйцеклетку, тем самым повышая вероятность ее оплодотворения. Дальше происходит подсадка этого эмбриона матери. Поэтому в отличие от женщин, которым необходимо заранее замораживать яйцеклетку, чтобы родить в более зрелом возрасте, мужчинам необязательно замораживать сперму, добавил репродуктолог.

Ранее сообщалось, что новый фильм «Убийцы цветочной луны» американского режиссера Мартина Скорсезе получил дату релиза. Одну из главных ролей в ленте сыграл Роберт де Ниро. Вместе с ним снялись Леонардо ДиКаприо, Джесси Племонс, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер и другие.

