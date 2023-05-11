В России новорожденный младенец провалился в щель дивана и умер

РЕН ТВ: в Красноярске новорожденный младенец провалился в щель дивана и задохнулся

В Красноярске новорожденная девочка задохнулась, провалившись в щель дивана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 6 мая. По данным телеканала, мать девочки уложила ее спать, но ночью младенец перевернулся и попал в проем между спинкой дивана и сиденьем.

В результате случившегося новорожденная задохнулась и умерла. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области многодетная мать проснулась с трупом шестимесячного сына в кровати. Накануне произошедшего россиянка выпила алкоголь и легла спать, положив младенца рядом.

До этого жительница Свердловской области насмерть задавила двухмесячную дочь во сне. В отношении женщины возбудили уголовное дело.