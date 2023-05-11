Объяснено происхождение месторождений алмазов

Nature Geoscience: мантийные потоки из глубин Земли приводят к алмазным извержениям

Ученые Университета Вуллонгонг (Австралия) выяснили, что подъем алмазов из недр Земли к поверхности происходит в результате кимберлитовых извержений благодаря гигантским столбам тепла, исходящим с глубины 2900 километров, около ядра планеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Кимберлитовые извержения, оставляющие после себя алмазное месторождение в виде «трубки» в земной коре, происходили сотни раз за последние 200 миллионов лет. Следы извержений были обнаружены по всему миру, в том числе 788 в Канаде, 158 в Южной Африке, 71 в Анголе и 70 в Бразилии. В 1980-х годах было показано, что извержения кимберлитов могут быть связаны с небольшими мантийными плюмами, возникающими между мантией и ядром.

Исследователи использовали суперкомпьютеры, чтобы построить трехмерные геодинамические модели глобальной мантийной конвекции за миллиард лет, в том числе связанной с зоной субдукции, где Тихоокеанская плита погружается под континентальную Южно-Американскую плиту. Оказалось, что очень глубокие слои Земли соединяются с поверхностью с помощью широких мантийных апвеллингов, то есть восходящих горячих потоков, которые объясняют большинство кимберлитовых извержений за последние две сотни лет.

Модель успешно воспроизвела извержения кимберлитов в Африке, Бразилии, России и частично — в США и Канаде. Также были предсказаны ранее не обнаруженные извержения кимберлитов в Восточной Антарктиде и на кратоне Йилгарн в Западной Австралии.