Дольф Лундгрен впервые рассказал о диагностированной раковой опухоли

Голливудский актер Дольф Лундгрен впервые высказался о диагностированной раковой опухоли

Голливудский актер, звезда фильмов «Рокки-4» и «Универсальный солдат» Дольф Лундгрен впервые рассказал о диагностированной опухоли. Он поделился подробностями в YouTube-шоу журналиста ​​Грэма Бенсингера.

65-летний артист заявил, что в 2015 году у него обнаружили рак почки. «Врачи нашли опухоль в моей почке и удалили ее, потом сделали биопсию, и она оказалась злокачественной», — поделился Лундгрен, отметив, что тогда он делал сканирование каждые шесть месяцев.

Несмотря на предпринятые меры, в 2020 году врачи нашли шесть метастазов в его почке и печени. Новообразования оказались слишком большими, чтобы их можно было удалить хирургическим путем. Тогда мастеру боевых искусств пришлось начать курс химиотерапии. Из-за нее у Лундгрена развились тяжелые побочные эффекты. Он заболел и начал терять вес. В определенный момент, по словам актера, он смирился с тем, что скоро умрет.

Его состояние продолжало ухудшаться, однако Лундгрен отказался сдаваться и в итоге получил второе мнение от доктора Александры Дракаки, ​​которая сделала ключевое открытие в его случае. Специалист обнаружила мутацию в одной из опухолей, которая обычно наблюдается при раке легких, что открыло новые потенциальные методы лечения болезни. «В течение трех месяцев все сократилось на 20-30 процентов», — сказал звезда «Рокки». Таким образом стало возможно сделать операцию,мет и артист поборол болезнь. В интервью Лундгрен заявил, что сейчас он «намного больше ценит жизнь» и констатирует, что ему «повезло, что остался жив».

Ранее британский певец Эд Ширан заявил, что у его жены Черри Сиборн обнаружили опухоль, когда она была беременна вторым ребенком. У музыканта двое детей от супруги. Дочь пары Лира родилась в 2020 году. О рождении второго ребенка пара объявила в мае 2022 года.