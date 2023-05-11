Телескоп Уэбба впервые зафиксировал свет от субнептуна

Nature: астрономы впервые зафиксировали инфракрасный свет от субнептуна

Астрономы впервые зафиксировали свет, излучаемый атмосферой экзопланеты-субнептуна GJ 1214b, которая находится в 40 световых годах от Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе наблюдений, которые проводились в течение примерно 40 часов, была использована инфракрасная камера космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST), которая позволяет разглядеть детали планеты, скрытые толстым слоем дымки. Было измерено количество тепла, перемещаемого с одной стороны GJ 1214b на другую по мере вращения планеты вокруг звезды, что зависит от химического состава планеты.

Это первый случай, когда ученым удалось зафиксировать свет от экзопланеты типа субнептун, которая больше Земли, но меньше Нептуна. Хотя GJ 1214b имеет слишком высокую температуру, чтобы быть обитаемой, исследователи обнаружили, что атмосфера, вероятно, содержит водяной пар в значительных количествах и в основном состоит из молекул тяжелее водорода.

Тем не менее поглощение водяного пара перекрывается с поглощением метана, поэтому ученые не могут на 100 процентов сказать, что они обнаружили именно водяной пар, а не метан. Однако они заметили сигнатуры пара в обоих полушариях планеты, что указывает на высокую вероятность наличия воды. Кроме того, GJ 1214b обладает невероятной отражающей способностью, причина которой пока остается неизвестной.