Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:29, 11 мая 2023Россия

В Совфеде прокомментировали просьбу немецких фермеров к России

Пушков: просьба немецких фермеров остановить США свидетельствует о хорошем знании истории
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Обращение немецких фермеров к России с просьбой остановить США свидетельствует о том, что они хорошо разбираются в истории, написал член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он процитировал слова фермеров, напомнивших, что в прошлом Россия остановила Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. «"Россия, будь добра, останови Америку". Фермеры явно неплохо разбираются в истории, геополитике и подлинных интересах Германии — в отличии от своих нынешних руководителей...», — отметил сенатор.

Ранее политолог Василий Колташов обвинил Вашингтон в стремлении превратить Германию в бесправную американскую колонию. Он заявил, что власти США хотят, чтобы Берлин был на острие атаки против Москвы, потому что боятся объединения их усилий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков назвал Украину спонсором терроризма. В Кремле сочли попытку атаки со стороны Киева нападением на президента
В Совфеде прокомментировали просьбу немецких фермеров к России
Вероятность встречи главы Пентагона и министра обороны Китая оценили
В США оценили вероятность преследования Байдена из-за сомнительных доходов
Соловьев возмутился приезду Пугачевой в Россию
16-летняя дочь Глюкозы заявила о желании жить в «однушке» без родителей
Экс-глава «Мотор сич» попросил включить его в список обмена с Россией
Украине предсказали возможную потерю ближайшего союзника
В Москве арестовали студента за чтение книги с солдатом СС на обложке
В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату детских спортсекций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.