Пушков: просьба немецких фермеров остановить США свидетельствует о хорошем знании истории

Обращение немецких фермеров к России с просьбой остановить США свидетельствует о том, что они хорошо разбираются в истории, написал член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он процитировал слова фермеров, напомнивших, что в прошлом Россия остановила Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. «"Россия, будь добра, останови Америку". Фермеры явно неплохо разбираются в истории, геополитике и подлинных интересах Германии — в отличии от своих нынешних руководителей...», — отметил сенатор.

Ранее политолог Василий Колташов обвинил Вашингтон в стремлении превратить Германию в бесправную американскую колонию. Он заявил, что власти США хотят, чтобы Берлин был на острие атаки против Москвы, потому что боятся объединения их усилий.