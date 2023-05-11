Пятеро россиян погибли при падении автомобиля в реку с обрыва

В Красноярском крае пять человек погибли при падении автомобиля в реку с обрыва

В Красноярском крае пять человек погибли при падении автомобиля в реку c обрыва. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

Там уточняется, что авария произошло на четвертом километре дороги Каптырево-Субботино. Погибли три женщины и двое мужчин, их личности устанавливаются.

Сотрудники правоохранительных органов нашли близ места ДТП следы заноса. Пока неизвестно, почему произошла авария. На месте случившегося работает оперативно-следственная группа.

Ранее в Симферопольском районе Крыма автомобиль с людьми упал с обрыва, погибли два человека. Женщина, находившаяся в машине, успела выпрыгнуть из нее — ее госпитализировали с травмами ног.