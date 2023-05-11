Стали известны детали гибели пятерых россиян в найденном в канаве автомобиле
Пятеро найденных погибших в авто под Красноярском возвращались с застолья. Эти подробности случившегося сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.
О гибели пяти россиян стало известно утром 11 мая. Автомобиль с их телами нашли на четвертом километре дороги Каптырево-Субботино. Погибли три женщины и двое мужчин.
ГУ МВД России по Красноярскому краю
Как уточнили в Следственном комитете, компания молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет была в селе Шушенское, откуда они выдвинулись в обратную сторону около трех часов ночи. Водитель не справился с управлением и въехал в канаву с водой, а все находившиеся в машине люди скончались.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия. По факту случившегося также возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на севере Свердловской области пьяный водитель на большой скорости сбил ребенка, влетел в стену дома и попал на видео.