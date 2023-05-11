Под Москвой мужчина пытался поймать падающее стекло и чуть не лишился рук

Житель Подмосковья пытался поймать падающее стекло и чуть не отрезал себе руки

В Подмосковье мужчина чуть не отрезал себе руки, пытаясь поймать падающее стекло. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава в четверг, 11 мая.

28-летний россиянин поступил в солнечногорскую больницу с глубокими ранами в области локтевых сгибов. Врачи диагностировали ему повреждение сухожилия бицепса правой руки и полностью перерезанный срединный нерв и плечевую артерию на левой руке.

Его оперировали два часа, функции кистей удалось полностью восстановить, обошлось без инфекций. После реабилитации мужчина сможет вернуться к полноценной жизни.

В марте врачи в подмосковном Долгопрудном спасли жизнь 60-летней женщине с разрывом аневризмы на средней мозговой артерии и внутримозговым кровоизлиянием.