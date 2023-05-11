Россиян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде регионов

Вильфанд: в 12 регионах России ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян, что в ближайшие дни в 12 регионах России ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам метеоролога, четвертый класс пожароопасности прогнозируется на юго-востоке Приволжского федерального округа и на юге Урала. Кроме того, пятый класс ожидается в Удмуртии, Татарстане, Самарской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Омской, Томской, Челябинской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Свердловской области, добавил он.

Вильфанд отметил, что в случае неосторожного обращения с огнем или умышленного поджога погода будет «помогать» распространяться огню. При этом он подчеркнул, что угроз для возникновения природных пожаров пока что нет в данных регионах.

Ранее Роман Вильфанд связал пожары в России с особенной погодой.