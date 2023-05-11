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15:59, 11 мая 2023Наука и техника

«Калашников» рассказал о рекорде по сдаче оружия

«Калашников» установил рекорд по количеству сданной продукции

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Калашников» в I квартале 2023 года установил 10-летний рекорд по количеству сданной продукции. Об этом со ссылкой на концерн сообщает ТАСС.

По данным «Калашникова», по результатам отчетного периода объем производства оружейной продукции увеличился на 38 процентов. «Загрузка оборудования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года повысилась на 8 процентов», — рассказали в концерне.

В мае концерн «Калашников» сообщил о запуске серийного производства титановых бронешлемов «Эльбрус-Т».

В апреле концерн заявил о начале серийного производства противоосколочных одеял, которые останавливают до 90 процентов осколков боеприпасов.

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Иван Потапов
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