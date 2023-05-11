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15:04, 11 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 11 мая

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 11 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

За сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 550 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявляет Минобороны. В западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут) штурмовые отряды продолжили вести наступление. Им оказывали поддержку Воздушно-десантные войска России, которые сковывали подразделения ВСУ на флангах.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили самолет противника Су-25 и перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) а также в Запорожской области сбито 12 украинских беспилотников.

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В оборонном ведомстве добавили, что за все время проведения спецоперации уничтожены 421 самолет, 230 вертолетов, 4074 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9069 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10124 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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