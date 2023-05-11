Появились кадры с места гибели пятерых упавших с обрыва в машине россиян

Появились кадры из Красноярского края, где в реке обнаружили автомобиль с пятью погибшими

Появились кадры из Красноярского края, где в реке обнаружили автомобиль с пятью погибшими. Снимки опубликовал местный главк МВД.

Утром 11 мая сообщалось, что автомобиль упал с обрыва в воду на четвертом километре дороги Каптырево-Субботино. Погибли три женщины и двое мужчин.

ГУ МВД России по Красноярскому краю

В полиции уточнили, что одному из погибших было 20 лет, остальным — по 19. На месте аварии полицейские обнаружили следы заноса.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Отмечается, что за рулем упавшего в воду автомобиле был не владелец машины. Собственника уже доставили в полицию для выяснения обстоятельств передачи транспортного средства другому лицу. Могла ли машина быть угнана, не уточняется.

Ранее сообщалось, что 3 мая в Иркутске водитель автомобиля Lexus сбил двух первоклассниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.