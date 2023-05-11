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16:06, 11 мая 2023Моя страна

Молодые леопарды начали «выходить из тени» в Приморье

Нацпарк «Земля леопарда» опубликвал снимки молодого хищника

Фото: Telegram-канал дирекции заповедников «Земля леопарда»

Молодые дальневосточные леопарды выходят из тени в Приморье. Снимки одного из хищников опубликовал нацпарк «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Знакомьтесь — молодой самец Leo 282M. Ему около двух лет. Впервые леопард был зафиксирован фотоловушкой на территории нацпарка в конце 2022 года», — говорится в подписи к фотографиям, на которых запечатлен хищник.

По словам специалистов нацпарка, для молодых леопардов характерно проявлять излишнее любопытство и бесстрашие, а также активно изучать свой ареал для окончательного закрепления за собой личного участка.

На опубликованных фотографиям Leo 282M чаще всего предстает во время бега или флемена — считывания чьей-то запаховой метки через ротовую полость, которая людям кажется похожей на улыбку.

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Варвара Кошечкина
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