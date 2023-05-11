Изъятую у приморских черных лесорубов технику передали на нужды СВО

Губернатор Приморья Кожемяко: изъятую у «черных лесорубов» технику передали на нужды СВО

Конфискованные у незаконных заготовщиков леса в Приморском крае машины передали участникам спецоперации (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

Первая партия изъятой у «черных лесорубов» техники отправилась морским пехотинцам и добровольцам отряда «Тигр». Глава дальневосточного региона уточнил, что эти машины, как и тяжелая техника, были арестованы в рамках уголовных дел. «Нашим защитникам [транспорт] точно нужнее, чем браконьерам», — сказал он.

В апреле звезда сериала «Папины дочки», народный артист России Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне специальной военной операции автомобиль с гуманитарным грузом.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае студентов вузов привлекли к сборке беспилотных летательных аппаратов для нужд спецоперации на Украине. «Мы можем делать свои двигатели, корпуса, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъемности. Это станет хорошей поддержкой нашим бойцам», — подчеркнул Кожемяко.

