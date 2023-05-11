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15:52, 11 мая 2023Россия

В ТЦ в российском городе лифтом придавило рабочего

В Ярославле в торговом центре «Альтаир» лифтом придавило рабочего

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ярославле в торговом центре «Альтаир» лифтом придавило мужчину. Об этом сообщает региональный портал «ЯрНьюс».

По информации очевидцев, пострадавшим оказался российский рабочий. Горожанина с травмами увезли в больницу имени Соловьева.

Медики оценили его состояние как среднетяжелое. Рабочему понадобится оперативное лечение.

Ранее сообщалось, что в Москве газобетонный блок сорвался с высоты на рабочих, один человек погиб. Несчастный случай произошел на одном из строительных объектов на Шелепихинской набережной.

Представители столичной прокуратуры после происшествия организовали проверку.

До этого в Кирове упал башенный кран, в результате чего погиб рабочий. Это произошло на строительной площадке в новом микрорайоне.

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Анна Щербакова
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