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14:05, 11 мая 2023Россия

Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву сотне украинских дронов

Генерал Липовой опроверг слова о пытавшихся атаковать Москву 9 мая сотне украинских дронов
Сергей Липовой

Сергей Липовой. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Информация о сотне украинских дронов, летевших на Москву 9 мая, является непроверенной. Об этом заявил РИА Новости генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

«Информация была получена из неофициальных источников по публикациям в социальных сетях», — уточнил он.

Липовой таким образом опроверг собственное заявление, сделанное утром 11 мая. Генерал сообщал, что Киев 9 мая предпринял около сотни безуспешных попыток атаковать Москву. По его словам, все дроны были либо обезврежены, либо уничтожены с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб», — заявлял он.

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Варвара Кошечкина
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