ФСБ пресекла подготовку поджога военкомата и администрации Минеральных Вод

ФСБ: сторонник «Правого сектора» готовил поджог военкомата и администрации города Минводы

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку поджога здания военкомата и администрации города Минеральные Воды Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении ведомства.

Задержан подозреваемый из числа сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

По данным ФСБ, в июне 2022 года мужчина дал присягу и стал закупать компоненты для изготовления зажигательной смеси. Они изъяты в ходе обысков в гараже задержанного.

В отношении мужчины, являющегося жителем Ставрополья, возбуждено уголовное дело.

Ранее 11 мая сообщалось, что Лихославльский районный суд Тверской области арестовал 18-летнего жителя Твери, обвиняемого в теракте за поджог местного военкомата. Молодой человек выступал против проведения специальной военной операции (СВО) и придерживался либерально-радикальных идей. Из ненависти к деятельности органов госвласти в ночь на 8 мая он облил горючим веществом стену здания военкомата в Лихославле и поджег его.