Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:39, 11 мая 2023Силовые структуры

ФСБ пресекла подготовку поджога военкомата и администрации Минеральных Вод

ФСБ: сторонник «Правого сектора» готовил поджог военкомата и администрации города Минводы

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку поджога здания военкомата и администрации города Минеральные Воды Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении ведомства.

Задержан подозреваемый из числа сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

По данным ФСБ, в июне 2022 года мужчина дал присягу и стал закупать компоненты для изготовления зажигательной смеси. Они изъяты в ходе обысков в гараже задержанного.

В отношении мужчины, являющегося жителем Ставрополья, возбуждено уголовное дело.

Ранее 11 мая сообщалось, что Лихославльский районный суд Тверской области арестовал 18-летнего жителя Твери, обвиняемого в теракте за поджог местного военкомата. Молодой человек выступал против проведения специальной военной операции (СВО) и придерживался либерально-радикальных идей. Из ненависти к деятельности органов госвласти в ночь на 8 мая он облил горючим веществом стену здания военкомата в Лихославле и поджег его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Минюсте захотели решить вопрос с одной статьей Конституции
ЕС отказался включать в 11-й пакет санкций против России ядерную энергетику
На Украине бизнесменов обвинили в поставке оружия России
В ТЦ в российском городе лифтом придавило рабочего
Избиение и ранение москвича убийцей с ножом попало на видео
Бывший муж Бородиной преподнес новой возлюбленной подарок за 50 миллионов рублей
Тренер ЦСКА сравнил победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина
ФСБ пресекла подготовку поджога военкомата и администрации Минеральных Вод
Россиянам рассказали о влиянии шашлыка на фигуру
Участник группы «Би-2» подтвердил отмену концерта в «Лужниках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.