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17:20, 11 мая 2023Бывший СССР

Молдавия сократила сроки пребывания беженцев в стране

Молдавия сократила сроки пребывания беженцев в стране до 90 дней в течение полугода

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии сократила сроки пребывания беженцев в стране. Об этом сообщается на сайте молдавского правительства.

Так, с 15 мая срок пребывания на территории страны для иностранцев, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода.

«Претенденты на временную защиту по-прежнему смогут воспользоваться упрощенными условиями трудоустройства в сфере труда через механизм временной защиты, ранее утвержденный правительством», — сказано в сообщении.

В июне 2022 года Комиссия постановила, что украинские беженцы могут находиться в Молдавии в течение действия режима чрезвычайной ситуации, а также еще 90 дней после его завершения. Режим чрезвычайного положения был введен молдавскими властями 24 февраля того же года, после чего неоднократно продлевался в связи с энергокризисом и боевыми действиями на территории Украины.

В марте беженцев с Украины, которые живут в Швейцарии больше года и получают социальные пособия, обязали продавать свои автомобили, если их цена превышает установленный властями кантона предел. Данное распоряжение объяснили более жесткими требованиями к другим получателям помощи от государства.

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Варвара Кошечкина
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