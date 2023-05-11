Молдавия сократила сроки пребывания беженцев в стране до 90 дней в течение полугода

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии сократила сроки пребывания беженцев в стране. Об этом сообщается на сайте молдавского правительства.

Так, с 15 мая срок пребывания на территории страны для иностранцев, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода.

«Претенденты на временную защиту по-прежнему смогут воспользоваться упрощенными условиями трудоустройства в сфере труда через механизм временной защиты, ранее утвержденный правительством», — сказано в сообщении.

В июне 2022 года Комиссия постановила, что украинские беженцы могут находиться в Молдавии в течение действия режима чрезвычайной ситуации, а также еще 90 дней после его завершения. Режим чрезвычайного положения был введен молдавскими властями 24 февраля того же года, после чего неоднократно продлевался в связи с энергокризисом и боевыми действиями на территории Украины.

В марте беженцев с Украины, которые живут в Швейцарии больше года и получают социальные пособия, обязали продавать свои автомобили, если их цена превышает установленный властями кантона предел. Данное распоряжение объяснили более жесткими требованиями к другим получателям помощи от государства.