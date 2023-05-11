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12:13, 11 мая 2023Мир

В НАТО рассказали об использовании Украиной современного оружия

NYT: Украина сосредоточится на развертывании современных вооружений
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Украина в ближайшее время сосредоточится на развертывании современных вооружений и начнет использовать их против России. Об этом заявил высокопоставленный военный представитель НАТО Роб Бауэр в Брюсселе на встрече представителей Минобороны Организация Североатлантического договора, передает The New York Times (NYT).

Офицер отметил, что каждая война в конечном итоге сводится к материально-техническому обеспечению. Он добавил, что воюющая нация должна иметь возможность пополнить все, что она теряет, от боеприпасов до транспортных средств и войск.

Ранее Бауэр заявил, что странам НАТО необходимо быть готовыми к возможному конфликту, поскольку он может начаться в любой момент. По его словам, военные службы альянса наблюдают за действиями России, которые становятся все более агрессивными. «Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в наши двери в любой момент», — подчеркнул Бауэр.

Он отметил, что совместными усилиями НАТО удалось добиться самого значительного усиления со времен холодной войны, однако работа еще не окончена.

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Анжелика Бережная
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