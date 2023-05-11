Чемпиона Белоруссии по футболу лишили титула за договорные матчи
Солигорский «Шахтер» лишили титула чемпиона Белоруссии по футболу 2022 года. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).
«Комитетом по контрольно-дисциплинарным и этическим вопросам АБФФ были рассмотрены сведения, поступившие из Следственного комитета Республики Беларусь, о том, что в ходе чемпионата <...> среди команд высшей лиги руководством ФК "Шахтер" были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги», — говорится в сообщении.
Команда лишилась 30 очков в турнирной таблице нынешнего сезона, еще 20 очков будут вычтены в следующем сезоне. Также на клуб был наложен штраф в размере 370 тысяч белорусских рублей (более десяти миллионов российских рублей).
Кроме того, были наказаны «Энергетик-БГУ», ставший серебряным призером, и бобруйская «Белшина». «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» не смогут выступать в еврокубках сезона-2023/2024 из-за отказа комитета лицензирования в выдаче документов категории УЕФА.
Победителем национального чемпионата-2022 был признан БАТЭ, изначально финишировавший на третьей позиции. Серебряным призером стало минское «Динамо», бронзовым — «Ислочь».