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15:19, 11 мая 2023Спорт

Чемпиона Белоруссии по футболу лишили титула за договорные матчи

Солигорский «Шахтер» лишили титула чемпиона Белоруссии по футболу за договорные матчи

Фото: Emilio Garcia / Unsplash

Солигорский «Шахтер» лишили титула чемпиона Белоруссии по футболу 2022 года. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).

«Комитетом по контрольно-дисциплинарным и этическим вопросам АБФФ были рассмотрены сведения, поступившие из Следственного комитета Республики Беларусь, о том, что в ходе чемпионата <...> среди команд высшей лиги руководством ФК "Шахтер" были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги», — говорится в сообщении.

Команда лишилась 30 очков в турнирной таблице нынешнего сезона, еще 20 очков будут вычтены в следующем сезоне. Также на клуб был наложен штраф в размере 370 тысяч белорусских рублей (более десяти миллионов российских рублей).

Кроме того, были наказаны «Энергетик-БГУ», ставший серебряным призером, и бобруйская «Белшина». «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» не смогут выступать в еврокубках сезона-2023/2024 из-за отказа комитета лицензирования в выдаче документов категории УЕФА.

Победителем национального чемпионата-2022 был признан БАТЭ, изначально финишировавший на третьей позиции. Серебряным призером стало минское «Динамо», бронзовым — «Ислочь».

Дарья Коршунова
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