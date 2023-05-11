Пас российского хоккеиста помог «Эдмонтону» сравнять счет в серии с «Вегасом»

Голевая передача россиянина Костина помогла «Эдмонтону» сравнять счет в серии с «Вегасом»

«Эдмонтон Ойлерс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Российский нападающий Клим Костин отметился голевой передачей. Пас россиянина помог «Эдмонтону» сравнять счет в серии — 2-2.

Следующий матч команд пройдет 13 мая в Парадайсе. По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, «Эдмонтон» занял второе место.

В Восточной конференции «Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Флорида Пантерс». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей площадки. Таким образом, «Торонто» сократил отставание в счете в серии до четырех побед — 3-1.