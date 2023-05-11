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17:17, 11 мая 2023Ценности

Стилист Лисовец назвал самые актуальные модели джинсов

Стилист Лисовец назвал джинсы карго и пэчворк актуальными моделями джинсов

Фото: Kailey Sniffin / Unsplash

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал самые актуальные модели джинсов. Соответствующую информацию он опубликовал на своем официальном сайте.

По словам эксперта, наиболее подходящими для текущего сезона моделями стали джинсы из нулевых годов. К ним относятся, к примеру, свободного кроя с низкой посадкой карго и сшитые из разных лоскутов ткани пэчворк. При этом отказаться Лисовец порекомендовал от сужающихся книзу и коротких силуэтов упомянутых брюк.

«Те, что носит молодежь уже лет пять — по фигуре, зауженные в икрах и длиной по косточку — я бы все же отложил в сторону, обратив внимание на более свободные модели», — уточнил специалист.

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Также Лисовец посоветовал составлять полноценные образы, состоящие из денима. Так, он обратил внимание читателей не только на брюки из джинсы, но и на юбки, сапоги, пиджаки и сумки из данного материала. «Из одной только джинсы можно составить полноценный актуальный гардероб», — заключил эксперт.

Ранее в мае стилист Лисовец назвал самые модные платья на выпускной 2023 года. Специалист посоветовал надевать на данное торжество длинные платья нежных оттенков с декольте и открытой спиной. При этом он отметил, что образ не должен напоминать свадебный.

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Екатерина Ештокина
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