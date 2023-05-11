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00:53, 11 мая 2023Россия

Кремль сообщил об изучении западного оружия в ходе спецоперации

Песков: в ходе спецоперации Россия изучает западное вооружение

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

В ходе специальной военной операции (СВО) Россия изучает вооружения западного производства, применяемые Киевом в ходе вооруженного конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV.

Песков отметил, что у стран Запада есть «хорошее оружие». Однако есть и то, которое не соответствует условиям. «Есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы все это в ходе СВО изучаем», — отметил пресс-секретарь президента России. При этом, по его словам, сравнивать военный потенциал России и Украины очень сложно.

В этом же интервью Песков объяснил длительность спецоперации на Украине. По его словам, СВО начиналась как защитная мера России в конфликте с Украиной, сейчас же участником этого конфликта фактически является Запад.

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Екатерина Подвигина
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