Песков рассказал о нетерпимости Путина к некомпетентности

Песков заявил, что президент Путин не терпит некомпетентных людей в своем окружении

Президент России Владимир Путин не терпит некомпетентных людей в своем окружении, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала ATV Республики Сербской.

Он сообщил, что российскому лидеру также не нравится, когда человек претендует на что-то, не обладая при этом необходимым уровнем знаний. При этом, по словам Пескова, сам Путин отличается быстротой и решительностью, «поэтому за ним нужно каждый раз пытаться угнаться». Помимо этих качеств, президент также очень образован и стремится досконально изучить все, чем бы он ни занимался, добавил он.

Песков также поделился своими впечатлениями от работы пресс-секретарем Путина, отметив, что за эти годы было «очень много всего интересного». И, несмотря на то, что сейчас все проходят через «травматический период», это «тоже очень-очень ответственный, но большой и хороший опыт», заявил он.